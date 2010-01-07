ehbapfanzin@gmail.com

7 Ocak 2010 Perşembe

yeni yıl

evet yeni
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1 yorum:

  1. Kime göre yeni? Eskisi ne ara eskidi? Eskileri saklayalım da moda oluyor yeniden.

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