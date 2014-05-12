ehbapfanzin@gmail.com

12 Mayıs 2014 Pazartesi

Ehbap 8'i Kadıköy'de Flaneur Comics, Mephisto ve KargaBar da, Beyoğlu'nda Aziz Kedi Kitapevi, Mephisto, Leman Kültür ve Robinson Crusoe 389 da bulabilirsiniz...

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7 Mart 2014 Cuma

Ehbap 7'nin ikinci tur dağıtımına başladık.
Beyoğlu'nda, Mephisto, Gon ÇR, Robinson Crusoe 389 ve LeMan Kültür de bulabilirsiniz...





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1 Mart 2014 Cumartesi

"Türk Çizgi Romanı Nerede" paneli ve sergisi

Doğuş üniversinde düzenlenen panel ve sergiye katıldık. Çok güzel zaman geçirdik bütün arkadaşlara ve değerli hocalarımıza ehbap fanzin mecmua olarak teşekkür ederiz.

 Fotoğraflar facebook sayfamızda mevcuttur.
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4 Şubat 2014 Salı

27 Şubat 2014 günü doğuş üniversitesinde yapılacak "Türk Çizgiromanı Nerede" paneline ve ardından Çizgi roman sanatçıları sergisine katılımcı olarak davetliyiz.

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Sayfa ayraçlarımız, yeni sayıların içinde bulunmakta. Herkese iyi okumalar.



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5 Aralık 2013 Perşembe

Sitemiz

Yeni sitemiz oluşturulana kadar bloggerdan devam edeceğiz. mail adresimiz ehbapfanzin@gmail.com Görüşlerinizi önerilerinizi dergi isteklerinizi mail aracılığıyla bize iletebilirsiniz.
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3 Aralık 2013 Salı

Kahveleri bitirelim dağıtıma başlayalım

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