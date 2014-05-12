12 Mayıs 2014 Pazartesi
7 Mart 2014 Cuma
Ehbap 7'nin ikinci tur dağıtımına başladık.
Beyoğlu'nda, Mephisto, Gon ÇR, Robinson Crusoe 389 ve LeMan Kültür de bulabilirsiniz...
Beyoğlu'nda, Mephisto, Gon ÇR, Robinson Crusoe 389 ve LeMan Kültür de bulabilirsiniz...
Gönderen Ehbap ed fanzin mecmua zaman: 3/07/2014 12:06:00 ÖS Hiç yorum yok:
1 Mart 2014 Cumartesi
"Türk Çizgi Romanı Nerede" paneli ve sergisi
Doğuş üniversinde düzenlenen panel ve sergiye katıldık. Çok güzel zaman geçirdik bütün arkadaşlara ve değerli hocalarımıza ehbap fanzin mecmua olarak teşekkür ederiz.
Fotoğraflar facebook sayfamızda mevcuttur.
Fotoğraflar facebook sayfamızda mevcuttur.
Gönderen Ehbap ed fanzin mecmua zaman: 3/01/2014 01:45:00 ÖÖ Hiç yorum yok:
4 Şubat 2014 Salı
27 Şubat 2014 günü doğuş üniversitesinde yapılacak "Türk Çizgiromanı Nerede" paneline ve ardından Çizgi roman sanatçıları sergisine katılımcı olarak davetliyiz.
Gönderen Ehbap ed fanzin mecmua zaman: 2/04/2014 01:46:00 ÖS Hiç yorum yok:
5 Aralık 2013 Perşembe
Sitemiz
Yeni sitemiz oluşturulana kadar bloggerdan devam edeceğiz. mail adresimiz ehbapfanzin@gmail.com Görüşlerinizi önerilerinizi dergi isteklerinizi mail aracılığıyla bize iletebilirsiniz.
Gönderen Ehbap ed fanzin mecmua zaman: 12/05/2013 10:42:00 ÖS Hiç yorum yok:
3 Aralık 2013 Salı
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