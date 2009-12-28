ehbapfanzin@gmail.com

28 Aralık 2009 Pazartesi

Ankara

Ehbaplarımızdan Düşünkara fanzin ile Ankara'ya da ulaştık.

Kitap Kurdu Kafe(Selanik 48/7 Kızılay)

Ardıç Kitabevi ( Turhan Kitabevinin üstü 2.kat)

Turhan Kitabevi

2 tl
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9 yorum:

  1. yarın bi alayım fanzinleri de söyleyeyim bıraktığım yerleri :)

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  2. Turhan kitabevinde satılan bir tarafı var,evet.

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  4. Evet artık Turhan Kitabevi, Kitap Kurdu Kafe ve Ardıç'ta Ehbap'ı bugün itibariyle bulabilirsiniz...

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