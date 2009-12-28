Ehbaplarımızdan Düşünkara fanzin ile Ankara'ya da ulaştık.
Kitap Kurdu Kafe(Selanik 48/7 Kızılay)
Ardıç Kitabevi ( Turhan Kitabevinin üstü 2.kat)
Turhan Kitabevi
2 tl
28 Aralık 2009 Pazartesi
Ankara
Gönderen Ehbap ed fanzin mecmua zaman: 12/28/2009 03:56:00 ÖS
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yarın bi alayım fanzinleri de söyleyeyim bıraktığım yerleri :)YanıtlaSil
Turhan kitabevinde satılan bir tarafı var,evet.YanıtlaSil
tamamdırYanıtlaSil
Evet artık Turhan Kitabevi, Kitap Kurdu Kafe ve Ardıç'ta Ehbap'ı bugün itibariyle bulabilirsiniz...YanıtlaSil
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baybayYanıtlaSil