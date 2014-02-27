ehbapfanzin@gmail.com
4 Şubat 2014 Salı
27 Şubat 2014 günü doğuş üniversitesinde yapılacak "Türk Çizgiromanı Nerede" paneline ve ardından Çizgi roman sanatçıları sergisine katılımcı olarak davetliyiz.
Gönderen
Ehbap ed fanzin mecmua
zaman:
2/04/2014 01:46:00 ÖS
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27 Şubat 2014 günü doğuş üniversitesinde yapılacak...
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