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4 Şubat 2014 Salı

27 Şubat 2014 günü doğuş üniversitesinde yapılacak "Türk Çizgiromanı Nerede" paneline ve ardından Çizgi roman sanatçıları sergisine katılımcı olarak davetliyiz.

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