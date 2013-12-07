ehbapfanzin@gmail.com

3 Aralık 2013 Salı

7. Sayı

7. sayı sonunda çıktı şimdi oturduk kahve sigara içiyoruz. Herkesi bekleriz.
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