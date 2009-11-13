ehbapfanzin@gmail.com
13 Kasım 2009 Cuma
zımba
dergimize koskocaman bir zımba alınmıştır. Alkış nümaiş. Bi de kağıt giyotinimiz olsa.
Gönderen
Ehbap ed fanzin mecmua
zaman:
11/13/2009 12:13:00 ÖS
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